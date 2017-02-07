Для каких продавцов кассы станут обязательны с 31 марта

С 31 марта 2017 г. все организации и предприниматели, которые продают алкогольную продукцию, в том числе пиво, при расчетах с покупателями обязаны применять ККТ. Исключений для спецрежимников и торговли в удаленных и труднодоступных местах нет (п. 10 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ).
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