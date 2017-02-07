Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Компенсация
- Налог на прибыль
- транспортная накладная
- Заполнение формы 2-НДФЛ
- Оформление счета-фактуры
- Табель рабочего времени
- О списании расходов на приобретение "Системы Главбух"
- Расходы на проект и обследование перепланировки
- диски к авто
- Оценка акций
- Снятие денег с расчетного счета
- Модернизация основных средств
- Если у организации нет оборудованной кассы
- Лист 5 декларации по налогу на прибыль.
- Вычет НДС, оплата наличными
- безвозмездная передача
- Договор в долларах. Расчеты в евро. Разницы. Бухучет.
- Регистрация ТС - товар
- ликвидационный баланс
- Взыскание алиментов
- Предоставляемые документы при выездной проверке ФСС и ПФ
- Сумма восстановленного НДС в декларации.
- О порядке регистрации счетов-фактур в целях вычета НДС
- Налог на имущество
- Об учете лицензионных платежей упрощенщиком
- ФОТ
- Курсовые разницы
- Контролируемые сделки
- Вклад не оплачен
- Декларация по налогу на прибыль
- социальные выплаты, взносы
- Документы
- Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение единой нумерации счетов-фактур
- О порядке учета первичных документов по ЭДО
- Справка о сумме заработка. Договор подряда.
- Компенсация транспортного налога
- ЕНВД, площадь торгового зала
- договор
- Расходы на медосмотр
- Лимит телефонных переговоров
- несвоевременно отраженные расходы
- Возмещение сотрудникам затрат на уплату процентов по займам
- Лицензионные платежи за пользование товарным знаком
- О безвозмездном получении основных средств от физического лица
- О безвозмездной передачи основных средств
- Переоценка.
- Особенности уплаты налогов при отзыве у банка лицензии
- НДФЛ нерезидент
- уставной капитал
- Мена
- Продление командировки
- Приказ по премиии другим месяцем. НДФЛ и взносы
- Об отражении в налоговом учете расходов на автостоянку
- Перевод директора на совместительство.
- Списание ГСМ.
- КПП обособленного подразделения
- Начисление НДС СМР
- О подтверждении расходов на парковку служебного авто
- Может ли одно и то же доверенное лицо в счет-фактурах подписывать как за руководителя, так и за главного бухгалтера
- Налоговый агент по НДС
- Исправление ошибок
- Оплата труда.
- Нужно ли проходить медосмотр при устройстве на работу по срочному трудовому договору.
- О порядке трудоустройства сотрудников филиала
- Что делать со счетом 41
- Об учете сверхнормативных суточных
- Вместо больничного пособия сотруднику по ошибке выдали зарплату
- Трудоустройство иностранного гражданина
- товарищи упрощенка
- Недостача МБП. Взыскание с МОЛ
- Транспортный налог при продаже
- штраф за ПДД
- Продолжительность очередного отпуска с праздничными днями
- Соцпакет, взносы
- транспортные услуги
- Документы арбитражный управляющий
- Документы на проезд на такси командированного сотрудника для принятие в расходы при расчете налога на прибыль
- Прием на работу иностранца
- Изготовление образцов
- Документы, для которых регламентирована сквозная нумерация
- Оптовая торговля
- Сотрудники - граждане Белоруссии. НДФЛ
- Особенности создания обособленных подразделений
- отопитель на автомобиль
- Промежуточная отчетность
- Открытие обособленных подразделений
- Права налоговых органов
- Как учесть расходы на стоянку автомобиля, принадлежащего организации
- Учебный отпуск
- Возврат товара. Документальное сопровождение
- НДФЛ дивиденды
- Уточненная декларация по земельному налогу
- Приобретение дееспособности
- О дополнительных отпусках по инициативе организации
- Материалы при демонтаже
- Контролируемые сделки
- Как отразить в учете расходы на использование БСС "Система Главбух"
- Может ли счет-фактуру подписывать и за директора и за главного бухгалтера одно и тоже уполномоченное лицо
- строительство
- суммовые разницы
- командировка на личном автомобиле
- Подарочные карты
- Счет-фактура
- Какой код валютной операции выбрать
- управленческий учет
- Штраф за задержку уплаты НДФЛ
- Учет полуфабрикатов по фактической себестоимости
- Списание основного средства стоимостью до 40 000 руб.
- Как оформить выдачу займа
- Переход прибора в собственность
- Недостачи
- Продажа доли. Учет
- Восстановление НДС по субсидиям.
- Взносы в ПФР в 2014
- Налоговый вычет при УСН ИП в 2014г.
- Документальное оформление операций хранения
- закупка товаров у населения
- Документы на экспорт
- Обособленное подразделение
- межвахтовый отдых
- ИП взносы в 2014 году
- Частичная задержка зарплаты
- Страховые взносы иностранец
- Обоснование затрат и табельный учёт
- Расчеты через платежных агентов
- Перерыв на кормления ребенка
- Договор подряда с гражданином Белоруссии
- Об НДС при импорте товара
- Подпись в документах организации, если бухучет передан на ведение другой специализированной организации
- Какова правовая и налоговая основа получения платежей физическим лицом от предоставления в пользование программы?
- Начисление страховых взносов на выплаты по гражданско-правовому договору
- О расходах на парковку автомобиля
- Оформление документов для подтверждения расходов
- Договор аренды ТС с сотрудником
- Ошибка в трудовой книжке
- Правильность формирования проводок
- Срок хранения документов
- Денежные средства от поставщика по соглашению в рамках стимулирования партнеров
- ндс и претензии
- Особенности налогообложения возмещения сотруднику дорогостоящей операции
- Выплата пособий при увольнении по сокращению
- Материалы в КС-2
- Оприходование выручки
- Условия признания сделок контролируемыми
- Регистрация иностранцев
- Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет
- Обособленное подразделение.
- Расчетный период для пособия
- Аттестация сотрудников
- Задержка зарплаты
- вредные условия труда
- НДФЛ при продаже доли в УК (п. 17.2 ст. 217 НК РФ)
- Занижена себестоимсость
- Безнадежная кредиторская задолженность
- НДС
- Техническое перевооружение
- Резерв на оплату отпусков при процедуре банкротстве предприятия.
- Субсидия на недополученные доходы
- уведомление о контр.сделках
- Срок уплаты НДФЛ