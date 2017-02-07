Просроченные продукты списывают на расходы

Стоимость просроченных продуктов списывают при расчете налога на прибыль на расходы, пояснили финансисты.
Пищевые продукты с истекшим сроком годности уничтожают или утилизируют. Так требует пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Поэтому расходы по уничтожению (утилизации) товаров с истекшим сроком годности учитывают при расчете налога на прибыль – письмо Минфина России от 13 января 2017 г. № 03-03-06/1/853.
Также читайте:
- Декларация по налогу на прибыль за 2016 год: новая форма, образец
- Ставки налога на прибыль в 2017 году: таблица
- Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2017 году
Дорогой коллега, сезон скидок открыт!
Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону