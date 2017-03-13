Подтвердите вид деятельности в ФСС в 2017 году

Не подтверждать основной вид деятельности в ФСС в 2017 году - опасно. Фонд назначит тариф взносов на травматизм исходя из того кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс профессионального риска.

Оспорить тариф организация не сможет даже в суде — правило о самом высоком тарифе чиновники закрепили в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713.

Фонды и раньше назначали тариф взносов на травматизм исходя из кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс риска. Но тариф можно было отменить в суде, если высокорисковую деятельность организация фактически не ведет (постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № 14943/10).