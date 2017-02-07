В 2017 году опасно опаздывать с подтверждением основной деятельности в ФСС

Не подтверждать основной вид деятельности теперь опасно. ФСС назначит тариф взносов на травматизм исходя из того кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс профессионального риска. Оспорить тариф организация не сможет даже в суде — правило о самом высоком тарифе чиновники закрепили в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713.

Фонды и раньше назначали тариф взносов на травматизм исходя из кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс риска. Но тариф можно было отменить в суде, если высокорисковую деятельность организация фактически не ведет (постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № 14943/10).

Узнайте как по-новому подтвердить основную деятельность в ФСС в 2017 году >>