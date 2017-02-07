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В 2017 году опасно опаздывать с подтверждением основной деятельности в ФСС

7 февраля 1757 просмотров

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Не подтверждать основной вид деятельности теперь опасно. ФСС назначит тариф взносов на травматизм исходя из того кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс профессионального риска. Оспорить тариф организация не сможет даже в суде — правило о самом высоком тарифе чиновники закрепили в постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713.

Фонды и раньше назначали тариф взносов на травматизм исходя из кода ОКВЭД, которому соответствует самый высокий класс риска. Но тариф можно было отменить в суде, если высокорисковую деятельность организация фактически не ведет (постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2011 г. № 14943/10).

Узнайте как по-новому подтвердить основную деятельность в ФСС в 2017 году >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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