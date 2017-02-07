Плата за проезд большегрузов вырастет в два раза

С 15 апреля тариф системы «Платон» вырастет в два раза. Такое решение приняли в Правительстве – постановление от 31 января 2017 г. № 120.

Базовый размер платы – 3,73 руб. за километр пути. Но к ней применяют коэффициент 0,41. Поэтому фактически грузовики платят 1,53 руб. за километр пути по федеральным трассам (3,73 руб. х 0,41). С 15 апреля коэффициент вырастет в два раза. С этой даты большегрузы будут платить 3,06 рубля за километр (3,73 руб. х 0,81).

С 1 июля 2018 года плату будут ежегодно индексировать на изменение индекса потребительских цен.

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