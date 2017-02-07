Как определить доход ИП на упрощенке, с которого платят пенсионные взносы

Финансисты разъяснили, с какого дохода предпринимателю на УСН считать взносы в ПФР за себя.

Размер страховых взносов, которые индивидуальные предприниматели уплачивают за себя, зависит от суммы полученных за год доходов. Если доходы не превышают 300 000 руб., то сумма взносов будет фиксированной (22%). Если доход перевалит за 300 000 руб., ИП придется дополнительно заплатить в ПФР 1 процент с суммы превышения. При этом взносы в ПФР не могут превышать: 8 МРОТ на начало года х 12 х тариф взносов. Такой порядок предусмотрен подпунктом 1 пункта 1 статьи 430 Налогового кодекса РФ.

ИП на упрощенке считают взносы с дохода по статье 346.15 Налогового кодекса РФ. Учитывают доходы от реализации и внереализационные поступления. Расходы в расчет не берут. Об этом – в письме Минфина России от 11 января 2017 г. № 03-15-05/336.

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