Минтруд объяснил, с кем нельзя заключить договор о дистанционной работе

С иностранцем или гражданином РФ, который работает за границей, нельзя заключить трудовой договор о дистанционной работе. Об этом напомнил Минтруд в письме от 16 января 2017 г. № 14-2/ООГ-245.

Чиновники объяснили свой подход тем, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия и охрану труда дистанционных работников (ст. 312.3 ТК РФ). Но когда сотрудник работает за пределами России, сделать это невозможно. С дистанционными иностранными работниками оформляйте договоры подряда.

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