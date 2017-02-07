Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Изменилась безопасная доля вычетов для вашей компании

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4

Премии в 6-НДФЛ показывайте по-новому

7 февраля 794 просмотра

Новости по теме

ФНС объяснила, как показывать в 6-НДФЛ премии за производственные результаты – письмо от 24 января 2017 г. № БС-4-11/1139.

По мнению чиновников,  производственная премия становится доходом сотрудника:

– в последний день месяца, за который она начислена (если сотрудник получил месячную премию);

– в последний день месяца, в котором издан приказ о премировании ( если сотрудник получил квартальную или годовую премию).

Раньше ФНС придерживалась другой позиции и говорила, что премия становится доходом в день выплаты работнику – письма от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5756 и 1 августа 2016 г. № БС-4-11/13984.

Пример. Премию по итогам работы за 2016 год выплатили 2 февраля 2017 года. Приказ о премировании подписан в январе. Операцию отражают в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года так:

Раздел 1:

  • по строкам 020, 040, 070 –  сумму премии и НДФЛ с нее;
  • по строке 060 – количество премированных работников.

Раздел 2:

  • по строке 100 – 31.01.2017;
  • по строке 110 – 02.02.2017;
  • по строке 120 – 03.02.2017;
  • по строкам 130, 140 – сумму премии.

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения

Читайте также:

Дорогой коллега, сезон скидок открыт!

Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

ФД 6 февраля 2017 15:00 Как рассчитать гудвилл

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.