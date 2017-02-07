Премии в 6-НДФЛ показывайте по-новому

ФНС объяснила, как показывать в 6-НДФЛ премии за производственные результаты – письмо от 24 января 2017 г. № БС-4-11/1139.
По мнению чиновников, производственная премия становится доходом сотрудника:
– в последний день месяца, за который она начислена (если сотрудник получил месячную премию);
– в последний день месяца, в котором издан приказ о премировании ( если сотрудник получил квартальную или годовую премию).
Раньше ФНС придерживалась другой позиции и говорила, что премия становится доходом в день выплаты работнику – письма от 7 апреля 2015 г. № БС-4-11/5756 и 1 августа 2016 г. № БС-4-11/13984.
Пример. Премию по итогам работы за 2016 год выплатили 2 февраля 2017 года. Приказ о премировании подписан в январе. Операцию отражают в 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года так:
Раздел 1:
- по строкам 020, 040, 070 – сумму премии и НДФЛ с нее;
- по строке 060 – количество премированных работников.
Раздел 2:
- по строке 100 – 31.01.2017;
- по строке 110 – 02.02.2017;
- по строке 120 – 03.02.2017;
- по строкам 130, 140 – сумму премии.
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