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Три важных изменения-2017 для персотчетности в ПФР

7 февраля 694 просмотра

Новости по теме

С 2017 года персонифицированную отчетность в ПФР сдавайте по новым правилам.

Изменение 1. Новый срок для СЗВ-М

Изменение 2. За неверный способ сдачи СЗВ-М – новый штраф

Изменение 3. Состав и формы персотчетности новые

Система Главбух собрала по теме вопросы ваших коллег:

В течение какого срока надо оформить страховое пенсионное свидетельство для нового сотрудника, у которого нет СНИЛС?

В течение двух недель после того, как подпишете трудовой договор с сотрудником. Но, учитывая, что СЗВ-М надо сдавать ежемесячно, подайте документы на оформление свидетельства в территориальное отделение ПФР как можно быстрее. Организуйте взаимодействие с кадровой службой так, чтобы данные о приеме на работу, увольнении, изменении данных на сотрудников поступали в бухгалтерию в кратчайшие сроки. Иначе будут возникать неточности в СЗВ-М, за которые грозят штрафы.

Как оформить сотруднику страховое пенсионное свидетельство

Смотрите размеры штрафов, если заполнить СЗВ-М неправильно или сдать позже срока

Страховые взносы за декабрь заплатили в январе в ИФНС. Указывать ли их в РСВ-1 за 2016 год?

В РСВ-1 за периоды 2016 года включайте сведения о платежах, которые вы перечислили в этих периодах. Если заплатили взносы за декабрь до конца 2016 года, укажите платежку в последнем РСВ-1. Если же платеж прошел в январе 2017 года, не показывайте его в годовом РСВ-1.

Кто должен сдавать РСВ-1

Чем грозят нарушения при сдаче РСВ-1

Что учесть в последних РСВ-1 и 4-ФСС за 2016 год

Какая ответственность предусмотрена для работодателя, если он не выдает сотрудникам выписки из СЗВ-М?

Копии сведений по форме СЗВ-М работодатель обязан передавать сотрудникам. Срок – пять календарных дней с даты, когда человек обратился за такой информацией. За непредставление работодателя может оштрафовать трудовая инспекция. Со стороны ПФР штрафы за это не предусмотрены.

Как передавать копии сведений по форме СЗВ-М сотрудникам

Пример выписки из СЗВ-М для сотрудника

Штрафы за нарушение трудового законодательства

Еще 13 ответов на вопросы по отчетности в ПФР, читайте в подборке от Системы Главбух.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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