С 1 февраля считайте пособия по-новому

С 1 февраля увеличились:

— минимальное пособие по уходу за первым ребенком;

— минимальное пособие по уходу за вторым, третьим ребенком и т.д. ;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— единовременное пособие за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.

Теперь при расчете этих выплат прошлогодние размеры умножайте на новый коэффициент индексации — 1,054 (постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 88, письмо ФСС РФ от 28 января 2014 г. № 17-03-11/06-1026). Новые размеры мы привели в таблице. А в статье вы найдете примеры новых расчетов, в том числе если декрет и отпуск по уходу за ребенком переходят из 2016 года в 2017-й.

Размеры детских пособий до 1 февраля и после

Пособие До 01.02.2017, руб. С 01.02.2017, руб. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок — первенец 2908,62* 3065,69

(2908,62× 1,054) Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок второй, третий и т. д. 5817,24 6131,37

(5817,24 × 1,054) Единовременное пособие при рождении ребенка 15 512,65 16 350,33

(15 512,65 × 1,054) Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранний срок беременности 581,73 613,14

(581,73 × 1,054)

* Фактически после повышения МРОТ с 1 июля 2016 года минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком составляла 3000 руб. (7500 руб. × 40%).