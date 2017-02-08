С 1 февраля считайте пособия по-новому

С 1 февраля увеличились:
— минимальное пособие по уходу за первым ребенком;
— минимальное пособие по уходу за вторым, третьим ребенком и т.д. ;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— единовременное пособие за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.
Теперь при расчете этих выплат прошлогодние размеры умножайте на новый коэффициент индексации — 1,054 (постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 88, письмо ФСС РФ от 28 января 2014 г. № 17-03-11/06-1026). Новые размеры мы привели в таблице. А в статье вы найдете примеры новых расчетов, в том числе если декрет и отпуск по уходу за ребенком переходят из 2016 года в 2017-й.
Размеры детских пособий до 1 февраля и после
|
Пособие
|
До 01.02.2017, руб.
|
С 01.02.2017, руб.
|
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок — первенец
|
2908,62*
|
3065,69
|
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок второй, третий и т. д.
|
5817,24
|
6131,37
|
Единовременное пособие при рождении ребенка
|
15 512,65
|
16 350,33
|
Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранний срок беременности
|
581,73
|
613,14
* Фактически после повышения МРОТ с 1 июля 2016 года минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком составляла 3000 руб. (7500 руб. × 40%).