Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Готовы ли вы к проверкам

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4

С 1 февраля считайте пособия по-новому

8 февраля 2353 просмотра

Новости по теме

С 1 февраля увеличились:

 — минимальное пособие по уходу за первым ребенком;

— минимальное пособие по уходу за вторым, третьим ребенком и т.д. ;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— единовременное пособие за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.

 Теперь при расчете этих выплат прошлогодние размеры умножайте на новый коэффициент индексации — 1,054 (постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 88, письмо ФСС РФ от 28 января 2014 г. № 17-03-11/06-1026). Новые размеры мы привели в таблице. А в статье вы найдете примеры новых расчетов, в том числе если декрет и отпуск по уходу за ребенком переходят из 2016 года в 2017-й.

Размеры детских пособий до 1 февраля и после

Пособие

До 01.02.2017, руб.

С 01.02.2017, руб.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок — первенец

2908,62*

3065,69
(2908,62× 1,054)

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц, если ребенок второй, третий и т. д.

5817,24

6131,37
(5817,24 × 1,054)

Единовременное пособие при рождении ребенка

15 512,65

16 350,33
(15 512,65 × 1,054)

Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских учреждениях в ранний срок беременности

581,73

613,14
(581,73 × 1,054)

* Фактически после повышения МРОТ с 1 июля 2016 года  минимальная сумма пособия по уходу за первым ребенком составляла 3000 руб. (7500 руб. × 40%).



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Фактический заработок для пособий делить на 730, 731 или 732?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Упрощенка 7 февраля 2017 18:00 Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2017 года
РНК 7 февраля 2017 14:00 Транспортный налог в 2017 году

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.