Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Премия
- ЕНВД
- Как списать убыток от продажи ОС
- Списание задолженности
- Расходы на подписку на журнал при УСНО.
- О бухгалтерском учете резерва на отпуск
- Какими документами подтвердить транспортные расходы на доставку товара покупателю с помощью транспортной компании.
- Крупная сделка
- Документы для подтверждения затрат по приобретенному товару.
- Аттестация рабочих мест
- О продаже векселей
- Имущественный вычет
- Списание товара документальное оформление
- Дооборудование МПЗ
- Рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль?
- Ликвидация ООО
- Деньги под отчет для сотрудников по договору аутсорсинга.
- Отражение расходов организации при отсутствии доходов
- может ли ООО оплатить арендную плату з в счет уплаты долга по договору беспроцентного займа
- Место реализации работ, НДС
- Учет слитков
- Отсутствие командировочного удостоверения. Страховые взносы
- Учет материалов на сч.10. списание на забаланс
- НИОКР
- Инвентаризация
- Стихийное бедствие материальная помощь
- Патент
- Ответственность гражданина
- Особенности продажи доли учредителем
- Проводки при сносе здания
- обязательный аудит
- Страховка (КАСКО, ОСАГО). Бухучет
- Заключение договоров
- Списание транспортного средства
- О порядке присвоения звания "Ветеран труда"
- Реконструкция амортизация
- Реорганизация контрагента
- Отпуск
- Сведения о контролируемых сделках
- Сотрудник не предоставил СНИЛС при приеме на работу
- Объекты налогообложения
- Продажа автомобиля
- Крупные сделки
- Страховые взносы на иностранца
- Неустойка НДС
- Оприходование оборудования
- Лимит кассового остатка
- Внутренний контроль
- Выплата зарплаты в безналичной иностранной валюте
- Ветеран труда
- счет-фактура
- Об определении стоимости изготовления копий документов акционерного общества
- Новый ОКВЭД
- О НДФЛ с иностранца
- расхождения со сведениями 2-НДФЛ
- Об уведомлении фондов при смене адреса обособленного подразделения
- Взносы в уставный капитал
- Спецодежда в налоговом учёте
- Учетная политика общества
- Создание сайта
- Пособие по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком
- ЕНВД
- О несвоевременной выдаче трудовой книжки
- О выявлении несписаной кредиторской задолженности
- Страховые взносы ИП на ЕНВД с 2014 г.
- возврат НДФЛ
- Можно ли не начислять зарплату единственному учредителю?
- Если работодатель компенсирует сотруднику часть стоимости платы за наем жилья
- Как выплатить пособие по беременности и родам если сотрудница работала во время больничного
- Платежное поручение
- Реорганизация слияния
- Увеличение уставного капитала
- Кассовые операции
- Реализация инвентаря
- Заполнение Акта МХ-1
- Списание дебиторской задолженности
- Разъездная работа
- Уплата налога на прибыль ИО
- начисление премии
- Пособие по уходу за вторым ребенком
- Импорт товаров из Китая. Учет
- Устав
- Резерв
- О возврате НДФЛ
- Правомерность увольнения сотрудника
- НИОКР
- Оборудование, требующее монтажа
- Возврат билетов агентству
- Начисление и выплата отпускных
- О порядке учета расходов на приобретение флешек с логотипом компании, а также налогового учета
- О порядке учета нескольких объектов недвижимости
- Недостоверные сведения
- учредительные документы ООО
- Можно ли учесть при налогообложении курсовые разницы?
- Доход при безвозмездном получении имущества во временное пользование и оформление операции.
- Кредит
- Об учете лизингового оборудования
- лизинг
- Налогообложение при реализации товара иностранной организации
- О платежно-расчетном документе в счете-фактуре
- Ставка и налоговая база по НДФЛ с суммы подарка гражданину
- НДФЛ
- КС-2
- Смена лизингополучателя
- Возврат готовой продукции
- Оплата больничного листа за счет средств работодателя
- Имущественный вычет при приобретении. Новое с 2014
- кредит своему работнику, под минимальный %
- О проверке кассовой дисциплины у ИП на ЕНВД
- Кто должен иметь лицензию на пользование недрами
- авансовые платежи
- Доверенность
- Учет годовой премии при расчете отпускных
- Продажа предприятия. Увольнение сотрудников.
- НДФЛ
- Совмещение патентной системы
- Оплата отпуска
- Право подписи
- Если расходы при упрощенке оплачены заемными средствами
- Добыча грунта
- Транспортный налог прицеп
- Компенсация расходов
- НДФЛ, страховые взносы
- Когда можно воспользоваться отгулами за работу в выходные.
- Передача подарка контрагенту
- Арендные платежи
- Как оформить ТОРГ-12 и счет-фактуру
- Увольнение
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Особенности отражения в учете движения векселей
- возврат покупателю при ЕНВД
- Разовые премии
- Выездная налоговая проверка
- Страховые взносы сотрудника-иностранца при смене статуса
- Прямые и косвенные расходы
- Командировки
- Вознаграждение за перевод долга
- Об документальном оформлении оказания услуг
- Законность и учёт расчётов
- НДФЛ с премии.
- Перевод в другую организацию сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком
- Об организации услуг по транспортировке
- Основное средство
- Пособие по уходу за ребенком
- Кто имеет право получать вычет на ребенка в двойном размере?
- Контролируемые сделки
- Выплата заработной платы уволенному сотруднику
- Закон Брянской области "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности"
- Вознаграждение залогодателя
- Режим неполного рабочего времени
- Налог на прибыль
- Об отпуске по уходу за ребенком
- О расчете среднего заработка
- Определение момента расходов при УСН