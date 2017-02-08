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Код в поле 101 платежки по взносам: ФНС снова передумала

8 февраля 3690 просмотров

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ФНС окончательно запутала всех с кодами в платежках по взносам. В новом письме налоговики говорят, чтобы компании ставили в поле 101 код «01» (письмо ФНС от 3 февраля 2017 г. № ЗН-4-1/1931).

Раньше ФНС и фонды писали, что в платежке по взносам нужен код 14 – письмо от 26 января 2017 г. № БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П. Но проблема в том, что банки платежки с таким кодом от юрдил не принимали. Центробанку нужно полгода, чтобы доработать программное обеспечение и принимать платежки от юрлиц со статусом «14». Поэтому ФНС просит, чтобы компании пока ставили в поле 101 код «01».

Тем организациям, что уже заплатили взносы с кодом «14» уточнять платеж не придется. Инспекторы сами перекодируют платежи в своей базе (письмо № ЗН-4-1/1931). 

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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