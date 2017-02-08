Какие компании смогут применять новые кассы в режиме оффлайн

Некоторые компании вправе применять онлайн-кассы в режиме оффлайн, без передачи информации через оператора фискальных данных. Это возможно для компаний, которые работают в населенных пунктах, отдаленных от сетей связи.

Министерство связи и массовых коммуникаций решило, что отдаленными будут населенные пункты с численностью меньше 10 тыс. человек. Список конкретных территорий составляют местные власти. Например, в перечне Ставропольского края – 722 населенных пункта.

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