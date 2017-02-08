В какие сроки перечислять в бюджет НДФЛ с отпускных

НДФЛ с отпускных перечисляют в бюджет до конца месяца, в котором работнику выплатили суммы. Об этом напомнили финансисты.

Компания удерживает налог с отпускных, когда выдает суммы работнику или переводит на его банковскую карточку. Перечислить НДФЛ с отпускных в бюджет надо не позднее последнего числа месяца, в котором сотруднику оплатили отпуск (п. 4, 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ). Об этом – в письме Минфина России от 17 января 2017 г. № 03-04-06/1618.

Как платить налог с заработной платы – читайте в статье «Сроки уплаты НДФЛ в 2017 году с аванса и зарплаты».