Книгу учета доходов и расходов с 2017 года заполняйте иначе

В 2017 году правила заполнения книги учета доходов и расходов сильно поменялись. Это связано с вступлением в силу новых поправок, изменениями в работе бухгалтеров.

Назовем три ключевых основания, которые изменили правила заполнения книги учета доходов и расходов при УСН.