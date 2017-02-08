Книгу учета доходов и расходов с 2017 года заполняйте иначе

В 2017 году правила заполнения книги учета доходов и расходов сильно поменялись. Это связано с вступлением в силу новых поправок, изменениями в работе бухгалтеров.
Назовем три ключевых основания, которые изменили правила заполнения книги учета доходов и расходов при УСН.
- Расчет страховых взносов поменялся.
- Теперь по-новому надо учитывать в книге учета расходы на онлайн-кассы.
- Налог и взносы за компанию теперь может уплатить другая организация или физлицо, например директор или учредитель (ст. 45 НК РФ). Как теперь заполнять книгу учета доходов и расходов в этом и других случаях, мы показали на образцах.