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Книгу учета доходов и расходов с 2017 года заполняйте иначе

8 февраля 994 просмотра

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В 2017 году правила заполнения книги учета доходов и расходов сильно поменялись. Это связано с вступлением в силу новых поправок, изменениями в работе бухгалтеров.  

Назовем три ключевых основания, которые изменили правила заполнения книги учета доходов и расходов при УСН.

  1. Расчет страховых взносов поменялся.
  2. Теперь по-новому надо учитывать в книге учета расходы на онлайн-кассы.
  3. Налог и взносы за компанию теперь может уплатить другая организация или физлицо, например директор или учредитель (ст. 45 НК РФ).  Как теперь заполнять книгу учета доходов и расходов в этом и других случаях, мы показали на образцах.
    4. Новая книга учета доходов и расходов при УСН с 2017 года


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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