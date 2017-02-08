Используйте новый приказ для расчета амортизации

Новая классификация основных средств содержит минимальные и максимальные сроки использования для налогового учета. В бухучете вы вправе сами установить сроки использования. Все сроки необходимо закрепить в документе компании. Издайте приказ. Вот его образец >> Без такого документа есть риск, что налоговики признают расходы на амортизацию документально не подтвержденными.

Форма приказа произвольная. Срок для бухучета указывают в акте № ОС-1. Если вы установите одинаковый срок в обоих учетах, можете сделать отметку об этом в № ОС-1или ввести в нем графу для налогового учета. Но мы не рекомендуем менять унифицированную форму первички. Проще определить срок использования в отдельном приказе.