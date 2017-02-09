Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- покупка жилья, вычет ндфл
- Заполнение счета-фактуры
- Как оформить компенсацию за использование автомобиля сотрудника?
- Замена блока питания стоимостью 66 тыс.р. Учет
- Международные перевозки. Налоговый агент. Налог на прибыль.
- Распределение прибыли 31 декабря УСНО
- расторжение договора аренды
- О списании переплаты работнику
- Налоговый агент по НДС
- Приобретение программы. Расходы на обучение. Учет. Налоги.
- Продажа грунта
- Неустойка. УСН. Бухучет.
- Отпуск в праздничные дни
- Как уволить сотрудника при отсутствии на рабочем месте
- Порядок сдачи справок 2-НДФЛ
- Заполнение формы уведомления о переходе с ОСН на УСН
- Учет запчасти стоимостью более 40000 р.
- Выход из состава участников ООО другого ООО
- Командировочные расходы
- Выход из ООО
- Сведения о фактах деятельности
- Пересчет валютных сумм
- Документы на выпуск готовой продукции.
- Обязательный медосмотр, оформление медсправок - налогообложение.
- Субсидиарная ответственность
- Брак, восстановление ндс
- Заполнение РКО
- Приложение №4 к постановлению избирательной комиссии Липецкой области от 01.12.2009 N 55/426-4
- Неверно указан КПП в счете-фактуре
- Оказание финансовой помощи
- Трудовой договор с единственным учредителем -директором
- Выплаты валюты взамен суточных
- Пособие по беременности и родам.
- Выручка для НДС и налога на прибыль
- Распределение прибыли
- Распределение прибыли
- Прощение части долга
- Отпуск по уходу за ребенком отцу
- Пособие после увольнения
- Премия при уходе на пенсию
- Книга доходов и расходов нотариуса
- НДФЛ вычет и компенсация процентов
- компенсация
- Выплата дивидендов
- Ввод в эксплуатацию основных средств
- Учетная политика
- Расчет и уплата УСН (доходы)
- Учет новогодних подарков
- Дивиденды перечислены на счет ИП
- Счет-фактура налоговый агент
- Нотариальные услуги
- О применении ставки налога на прибыль в размере 0%
- Об учете расходов по найму жилья
- командировочное удостоверение
- Дивиденды
- Отходы при давальческой переработке
- Продажа ГСМ
- Налоговые риски по налогу на имущество.
- выплата дивидендов единственному участнику
- Единый налог в форме 2
- Займ. Расчет процентов.
- Алименты, больничное пособие
- Взносы на травматизм мат.помощь
- Заполнение декларации
- Проценты по кредиту
- Оформление возврата билетов
- доставка сотрудников
- РСВ-1. АДВ. СЗВ.
- Возврат покупателем готовой продукции
- Контролируемая сделка
- Расшифровки строк баланса
- Цена аренды
- Перенос убытка на следующий налоговый период УСН
- Резерв по приобретенному праву требования
- Транспортный налог
- Командировочное удостоверение
- Шурупы и гвозди
- Беспроцентный займ от учредителя
- Налог на имущество иностранной организации
- Списание и уничтожение алкоголя.
- Налогообложение стипендии
- Вклад в УК
- путевой лист
- особенности приема на работу инвалидов
- Прибыль
- сотрудник не появляется на рабочем месте
- Отгул за работу в выходной
- ОС бывшее в эксплутации
- Техника безопасности
- Выходное пособие
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Почтовые услуги
- Начисление единого налога (авансового платежа) к доплате (уменьшению). Бухучет.
- Предприниматель. Кассовая дисциплина. Займ из кассы.
- Страховые взносы
- Можно ли перевести сотрудника на основном месте работы на совместительство, без увольнения
- Добровольный отказ от УСН
- О переходе с УСНО на ОСНО
- Нумерация кассовых документов
- Налогообложение ИП
- Документальное оформление оказания услуг
- Командировочные расходы
- Транспортный налог, ответсвенность.
- Тарифы взносов 2014
- Резерв по сомнительным долгам. УСН
- Справка по форме 2-НФДЛ
- потеря посадочного талона
- О документальном подтверждении расходов на авиабилет
- Уточненная декларация
- НДФЛ по депонированной зарплате
- Валютная выручка
- Начисление амортизации по автомобилю
- Котельная
- Котельная