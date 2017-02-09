Когда авансовые счета-фактуры не надо выставлять

Продавец отгружает товары в пятидневный срок после того, как получил предоплату. Тогда авансовый счет-фактуру не оформляют. Так пояснили финансисты.
Счета-фактуры на предоплату выставляют в течение пяти календарных дней после аванса (п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ). Если в этот срок продавец отгружает товары, авансовые счета-фактуры не придется составлять – письмо Минфина России от 18 января 2017 г. № 03-07-09/1695.
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