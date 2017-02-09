Уже известно, сколько будет проверок в 2017 году

На сайте Генеральной прокуратуры РФ опубликован план неналоговых проверок на 2017 год. В реестр включены не только плановые, но и внеплановые проверки.

Чтобы узнать, придут ли ревизоры в вашу компанию в 2017 году, введите в поле поиска ИНН или ОГРН организации. Если появится фразу: «По вашему запросу ничего не найдено», то проверку можно не ждать. Если ваша компания в плане ревизий, то поиск выдаст данные о проверке — месяц, число, когда эта проверка начнется, а также продолжительность в рабочих днях или часах.

Как подготовиться к проверкам в 2017 году, читайте в новой статье на сайте.