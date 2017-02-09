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По кассовому чеку вычет НДС не заявляют

9 февраля 419 просмотров

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Сотрудники компании покупают товары в рознице. В кассовых чеках НДС указывают отдельной строкой. Но вычет заявить не получится. Так разъяснил Минфин.

Вычеты заявляют на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при продаже товаров (п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ). Исключений из этого правила нет. Кассовый чек вычет не подтвердит – письмо финансистов от 24 января 2017 г. № 03-07-11/3094.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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