По кассовому чему вычет НДС не заявляют

Сотрудники компании покупают товары в рознице. В кассовых чеках НДС указывают отдельной строкой. Но вычет заявить не получится. Так разъяснил Минфин.
Вычеты заявляют на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при продаже товаров (п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ). Исключений из этого правила нет. Кассовый чек вычет не подтвердит – письмо финансистов от 24 января 2017 г. № 03-07-11/3094.
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