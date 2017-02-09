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Фонд подготовил новый порядок заполнения 4-ФСС

9 февраля 121 просмотр

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ФСС разработал  порядок заполнения новой формы 4-ФСС работодателями из пилотных регионов, где пособия платит напрямую фонд. Текст проекта есть  на портале regulation.gov.ru.

С 2017 года компании сдают новый  4-ФСС, в котором остались данные только по взносам на травматизм. Форма утверждена приказом фонда от 26 сентября 2016 г. № 381.

Сейчас в 20 регионах пособия платит не работодатель, а ФСС напрямую. С 1  июля 2017 года к пилотному проекту присоединятся еще 13 регионов.

Работодатели-участники пилотного проекта  не будут заполнять:

- строку 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» таблицы 2;

- таблицу 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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