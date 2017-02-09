Фонд подготовил новый порядок заполнения 4-ФСС

ФСС разработал порядок заполнения новой формы 4-ФСС работодателями из пилотных регионов, где пособия платит напрямую фонд. Текст проекта есть на портале regulation.gov.ru.

С 2017 года компании сдают новый 4-ФСС, в котором остались данные только по взносам на травматизм. Форма утверждена приказом фонда от 26 сентября 2016 г. № 381.

Сейчас в 20 регионах пособия платит не работодатель, а ФСС напрямую. С 1 июля 2017 года к пилотному проекту присоединятся еще 13 регионов.

Работодатели-участники пилотного проекта не будут заполнять:

- строку 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» таблицы 2;

- таблицу 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».