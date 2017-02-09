ФНС утвердил формы для постановки на учет плательщиков взносов

Налоговики утвердили три формы для учета юрлиц и ИП в качестве плательщиков взносов - приказ от 10 января 2017 г. № ММВ-7-14/4:
- «Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения … полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц»
- «Заявление международной организации о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов»
- «Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов…»
Новые бланки вступят в силу с 18 февраля.