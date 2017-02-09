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Новые КБК, чтобы заплатить январские взносы

9 февраля 1309 просмотров

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Для платежей за январь ставьте новые КБК (посмотрите в таблице). Они отличаются от тех, которые вы указывали для взносов за декабрь в январе. Напомним, последний день, чтобы перечислить взносы в бюджет, – 15 февраля. 

Код статуса плательщика тоже изменился. Когда ставить код 01, а когда 14 или 08, и что еще нового в реквизитах поручения, смотрите в таблице из Системы Главбух.

Также смотрите по теме:

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Новые КБК

Обязательные взносы

КБК

Образцы платежек

Пенсионные (на страховую и накопительную пенсию)

182 1 02 02010 06 1010 160

Формировать разные платежные поручения на перечисление взносов на страховую и накопительную пенсию не нужно. Единый платеж перечисляйте с этим КБК.

Смотреть все коды для пенсионных взносов

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Социальные

182 1 02 02090 07 1010 160

Смотреть все коды для социальных взносов

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Медицинские

182 1 02 02101 08 1013 160

Смотреть все коды для медицинских взносов

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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