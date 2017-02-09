Новые КБК, чтобы заплатить январские взносы

Для платежей за январь ставьте новые КБК (посмотрите в таблице). Они отличаются от тех, которые вы указывали для взносов за декабрь в январе. Напомним, последний день, чтобы перечислить взносы в бюджет, – 15 февраля.
Код статуса плательщика тоже изменился. Когда ставить код 01, а когда 14 или 08, и что еще нового в реквизитах поручения, смотрите в таблице из Системы Главбух.
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Новые КБК
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Обязательные взносы
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КБК
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Образцы платежек
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Пенсионные (на страховую и накопительную пенсию)
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Формировать разные платежные поручения на перечисление взносов на страховую и накопительную пенсию не нужно. Единый платеж перечисляйте с этим КБК.
Смотреть все коды для пенсионных взносов
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Социальные
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Смотреть все коды для социальных взносов
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Медицинские
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Смотреть все коды для медицинских взносов
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