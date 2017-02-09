Новые КБК, чтобы заплатить январские взносы

Для платежей за январь ставьте новые КБК (посмотрите в таблице). Они отличаются от тех, которые вы указывали для взносов за декабрь в январе. Напомним, последний день, чтобы перечислить взносы в бюджет, – 15 февраля.

Код статуса плательщика тоже изменился. Когда ставить код 01, а когда 14 или 08, и что еще нового в реквизитах поручения, смотрите в таблице из Системы Главбух.

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Новые КБК

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