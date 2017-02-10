Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- Приобретение компьютерной программы
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- Документирование и учёт возмещения и передачи права собственности
- Амортизация в декларации по налогу на прибыль
- Проверка ФСС
- Ремонт арендованного имущества
- Отражение операций по уступке права требования
- Формы первичных документов в учетной политике
- Передача на хранение
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- Компенсация в период отпуска по уходу за ребенком
- Распределение страховых взносов при совмещении УСНО и ЕНВД
- возврат аванса
- Как можно не показывать убыток?
- Строительство ОС хозспособом. УСН. Учет ОС
- Госпошлина.
- Смена места прописки ИП и особенности регистрации в ИФНС
- Создание сайта
- Договор на прохождение практики студентов ВУЗа
- ЕНВД
- Об оформлении замещения должности директора
- учетная политика
- Об установлении тарифной ставки
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- Списание не введенного в эксплуатацию проекта в следствии его морального износа
- Консервация основных средств
- Особенности составления посреднического договора
- Безвозмездная передача земельного участка,как оформить и отразить в бухгалтерском и налоговом учете.
- Выплата действительной стоимости доли при выходе
- Совместная деятельность взнос
- Стойка для оборудования на выставках. Учет
- Учет штрафных санкций
- Расходы на проезд в командировку
- Открытие обособленного подразделения
- Об оформлении дубликата трудовой книжки
- Учет госпошлины
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- Об учете банковской гарантии
- Об учете расходов вспомогательного производства в себестоимости
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- Оказание услуг ИП
- Налоговые комиссии
- Подарки участникам презентации
- Увольнение директора, основание
- Контейнер жилой амортизация, налог на имущество
- Регистрация ИП
- Претензия
- Налоги, отчетность в обособленном подразделении
- Договор цессии
- Договор купли -продажи
- Особенности выставления авансового счета-фактуры
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- Изменение цены договора
- Об отражении в учете разниц из-за округлений
- Вычет на детей
- Расходы УСН
- Сменный график
- 3-НДФЛ
- НДС иностранных граждан
- Агентский договор
- Сменный график.
- Вычет НДС по чеку ккт
- Суточные
- Увольнение директора по собственному желанию
- Донор
- Суточные
- Спецодежда
- Выплата промежуточных дивидендов
- О форме личных карточек по выдаче СИЗ
- Порядок осуществления возврата по пластиковой карте
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- Общехозяйственные расходы
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- Иностранец
- Вычет НДС по импортному оборудованию.
- НЗП
- Нужно ли включать списание безнадежной дебиторской задолженности в доходы при УСН?
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