ПФР обновил формы для персонифицированного учета

ПФР обновил 9 форм для персонифицированного учета – постановление от 11 января 2017 г. № 2п:

Анкету застрахованного лица (АДВ-1);

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);

Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);

Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);

Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);

Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);

Сопроводительную ведомость (АДИ-5);

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).

Форма АДВ-1 не изменилась, но уточнен порядок ее заполнения. В строке «Гражданство» иностранцы без гражданства России, теперь указывают: «лицо без гражданства».

АДВ-1 нужна, чтобы оформить СНИЛС на работника. В течение двух недель после заключения договора компания передает в ПФР эту форму, а вместе с ней и АДВ-6-1.