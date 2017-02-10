ПФР обновил формы для персонифицированного учета

ПФР обновил 9 форм для персонифицированного учета – постановление от 11 января 2017 г. № 2п:
- Анкету застрахованного лица (АДВ-1);
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);
- Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);
- Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);
- Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);
- Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);
- Сопроводительную ведомость (АДИ-5);
- Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).
Форма АДВ-1 не изменилась, но уточнен порядок ее заполнения. В строке «Гражданство» иностранцы без гражданства России, теперь указывают: «лицо без гражданства».
АДВ-1 нужна, чтобы оформить СНИЛС на работника. В течение двух недель после заключения договора компания передает в ПФР эту форму, а вместе с ней и АДВ-6-1.