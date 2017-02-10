Наши сайты
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Бухгалтер не так посчитал НДФЛ и суточные

Подписка
Сегодня «Главбух» за 9682 рубля!
№4

ПФР обновил формы для персонифицированного учета

10 февраля 889 просмотров

Новости по теме

ПФР обновил 9 форм для персонифицированного учета – постановление от 11 января 2017 г. № 2п:

  • Анкету застрахованного лица (АДВ-1);
  • Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1);
  • Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7);
  • Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2);
  • Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3);
  • Запрос об уточнении сведений (АДИ-2);
  • Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1);
  • Сопроводительную ведомость (АДИ-5);
  • Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К).

Форма АДВ-1  не изменилась, но  уточнен порядок ее заполнения. В строке «Гражданство» иностранцы без гражданства России, теперь указывают: «лицо без гражданства».

АДВ-1 нужна, чтобы оформить СНИЛС на работника. В течение двух недель после заключения договора компания передает в ПФР эту форму, а вместе с ней и АДВ-6-1.   

Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения


Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Бухгалтеру на упрощенке! Где в бухгалтерской отчетности вы показываете единый налог на УСН?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.