Уточненки по взносам за 2016 год сдавайте в фонды

Если компания хочет уточнить взносы за 2016 год и более ранние периоды, она должна отправить РСВ-1 и 4-ФСС в фонды. Об этом сообщают ФНС, ПФР и ФСС в совместном письме от 26 января 2017 г. № БС-4-11/1304@, № НП-30-26/947, № 02-11-10/06-308-П.

В этом письме налоговики и фонды разъяснили и другие вопросы. Например, сообщили, что в поле 101 платежки по взносам компании должны ставить код «14». Однако вскоре ФНС передумала и выпустила новое письмо, в котором попросила компании ставить в поле 101 код «01».

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