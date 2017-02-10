Роструд напомнил об условиях работы в морозы

Если сотрудники работают в морозы – на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении – работодатель должен позаботиться о специальных условиях. Такое сообщение-напоминание для работодателей подготовил Роструд.

К работе на морозе можно допустить только тех сотрудников, что прошли предварительные медосмотры и не имеют противопоказаний для труда в таких условиях. Сотрудникам нужно выдать теплую одежду.

Работу на холоде нужно чередовать с перерывами для обогрева. Такие перерывы компания должна включить в рабочее время и оплатить. Температура в помещениях для обогрева должна быть не ниже 21-25 градусов. В помещениях должны стоять обогреватели для кистей и стоп с температурой 35-40 градусов.