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Роструд напомнил об условиях работы в морозы

10 февраля 476 просмотров

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Если сотрудники работают  в морозы – на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении – работодатель должен позаботиться о специальных условиях. Такое сообщение-напоминание для работодателей подготовил Роструд.  

К работе на морозе можно допустить только тех сотрудников, что прошли предварительные медосмотры и не имеют противопоказаний для труда в таких условиях. Сотрудникам нужно выдать теплую одежду.

 Работу на холоде нужно чередовать с перерывами для обогрева. Такие перерывы компания должна включить  в рабочее время и оплатить. Температура в помещениях для обогрева должна быть не ниже 21-25 градусов. В помещениях должны стоять  обогреватели для кистей и стоп с температурой 35-40 градусов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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