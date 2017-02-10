ЦБ оставил без лицензии еще один банк

С 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». По величине активов на 1 января 2017 года этот банк занимал 254 место.

«Енисей» проводил высокорискованную кредитную политику, размещал средства в активы низкого качества и полностью утратил собственный капитал. Банк не создавал необходимые резервы и предоставлял недостоверную отчетность.

Вкладчики «Енисея» получат страховое возмещение в размере 100 процентов от вклада, но не более 1,4 млн руб. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 22 февраля.

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