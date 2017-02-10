Компании подтвердили: проблем с переходом на онлайн-кассы нет

Сроки перехода на онлайн-кассы сдвигать не будут. Об этом сообщил Даниил Егоров – Заместитель руководителя ФНС на совместном совещании налоговой службы и Минпромторга.
С 1 февраля инспекторы регистрируют только онлайн-кассы. К 1 июля 2017 года установить новый аппарат должны все, кто сейчас работает на обычной кассе. С 1 июля 2018 года все компании и ИП, что сейчас оказывают услуги без кассы, должны на нее перейти ( в том числе спецрежимники на ЕНВД и патенте и те, кто оказывает услуги населению).
Участники совещания отметили, что аппаратов и фискальных накопителей достаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка. Представители крупных сетей тоже сообщили, что проблем с переходом на новый порядок у них нет. Сейчас общее число онлайн-касс – 45 тысяч. На них пробито уже 60 млн чеков.
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