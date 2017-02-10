СЗВ-М за январь, годовой 6-НДФЛ и новые КБК: учтите все изменения

Не позднее 15 февраля (среда) вам предстоит отчитаться в ПФР по СЗВ-М за январь и сдать бумажный РСВ-1. У тех, кто сдает электронный расчет, в запасе есть еще пять дней. Крайний срок - не позднее 20 февраля. Что еще предстоит сделать в феврале в ближайшее время.

Взносы. Страховые взносы перечисляйте на новые КБК, ведь теперь вы платите их в ФНС, а не фонды. С первыми январскими платежками было не все гладко. Чиновники заварили кашу с заполнением поля 101. Каждую неделю меняли мнение о том, какие коды ставить в платежках по взносам: 01, 08, 14. По упрощенке коды бюджетной классификации также изменились.

Отчетность. На подготовку 6-НДФЛ за 2016 год у вас больше времени. Годовой расчет сдают в инспекцию не позднее 1 апреля. В этом году крайний срок выпадает на субботу, поэтому сдать отчет можно и 3 апреля (понедельник).

Подготовиться к отчетной кампании и правильно заполнить платежки поможет подборка специальных статей: