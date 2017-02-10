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СЗВ-М за январь, годовой 6-НДФЛ и новые КБК: учтите все изменения

10 февраля 396 просмотров

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Не позднее 15 февраля (среда) вам предстоит отчитаться в ПФР по СЗВ-М за январь и сдать бумажный РСВ-1. У тех, кто сдает электронный расчет, в запасе есть еще пять дней. Крайний срок - не позднее 20 февраля. Что еще предстоит сделать в феврале в ближайшее время.

Взносы. Страховые взносы перечисляйте на новые КБК, ведь теперь вы платите их в ФНС, а не фонды. С первыми январскими платежками было не все гладко. Чиновники заварили кашу с заполнением поля 101. Каждую неделю меняли мнение о том, какие коды ставить в платежках по взносам: 01, 08, 14. По упрощенке коды бюджетной классификации также изменились.

Отчетность. На подготовку 6-НДФЛ за 2016 год у вас больше времени. Годовой расчет сдают в инспекцию не позднее 1 апреля. В этом году крайний срок выпадает на субботу, поэтому сдать отчет можно и 3 апреля (понедельник).

Подготовиться к отчетной кампании и правильно заполнить платежки поможет подборка специальных статей:

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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