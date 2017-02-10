Нашедшему Фею Главбух – призы!

В конце декабря в парке «Сокольники» мужчина пытался украсть нашу Фею Главбух в Сокольниках.

Нарушитель утверждал, что хотел подарить памятник своей возлюбленной. Эта скульптура — единственный в мире арт-объект, установленный в честь бухгалтеров. Ее подарил парку журнал «Главбух» в качестве презента всем бухгалтерам страны в год двадцатилетия журнала.

А теперь внимание - квест «Найдите Фею»!

Первая часть квеста - фотоконкурс на лучший снимок влюбленной пары, сделанный в парке «Сокольники». Участникам предлагается прийти погулять со своей второй половинкой и запечатлеть себя на фоне самых узнаваемых уголков парка: Фонтанной площади, катках, Аллее арок, тюбинговой горки и других. Потом выкладываете фотографию в социальные сети: «Вконтакте», Facebook или Instagram, отметив аккаунты парка:

@parksokolniki — для Instagram

@sokolpark — для «Вконтакте»

@ParkSokolniki — Facebook

Добавляете хештег #14ФЕвралЯ, #влюбленывпарке).

13 февраля 2017 года участников ждет самое интересное: за день до праздника по всему парку появятся спрятанные копии скульптур. Их можно будет найти в незаметных уголках «Сокольников» рядом с пешеходными маршрутами, катками, горками и другими объектами в партерной части парка. Победители фотоконкурса получат подсказки для того, чтобы быстрее найти спрятанную скульптуру.

Непосредственно в день праздника — 14 февраля — в парке дополнительно разыграют две полноразмерные метровые копии «Феи Главбух» и романтическое путешествие на двоих. Спонсор романтического путешествия – журнал «Главбух».

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