Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Учет тары
- Исправления в табель
- НДС у лизингополучателя
- Авансовый отчет
- НДС по договорам, заключенным до перехода с УСН на ОСНО
- О документальном подтверждении возврата товара
- Таможенные процедуры
- Отпускные 2-НДФЛ, вычеты
- Отражение НДС при списании товара
- Особенности учета использования неисключительного права
- Скидки в рознице, НДС, оформление.
- Отражение в СЗВ 6-4 выплат бывшим сотрудникам находящимся на пенсии
- Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении
- Самовывоз
- Счет в зарубежном банке
- Счет-фактура на аванс
- Безвозмездное поступление импортного материала
- Возмещение затрат на ремонт
- Безвозмездная передача денежных средств
- Перечисление НДФЛ предпринимателем на УСН за себя.
- Исправление ошибок в учете
- Отношения без договора
- КС-2
- О финансовой помощи учредителя
- Расчет страхового стажа
- Уменьшение страховых взносов на пособие по беременности и родам
- Переход на ежеквартальную уплату налога на прибыль
- Отражение бонуса
- Штраф
- Учёт и документирование услуг
- Размещение отходов
- Генеральный директор по совместительству
- Предоставление ежегодного отпуска
- самовывоз
- Спецодежда сотруднику, НДС, НДФЛ
- Об аутсорсинге
- увольнение по собственному желанию
- Табель учета рабочего времени
- Закрытие счёта 76
- Декларация по налогу на имущество при отсутствии объекта
- Пени
- Срочный трудовой договор.
- Кабельная сеть
- Передача долга по заработной плате контрагенту
- Счет-фактуры медицинские услуги
- Восстановление НДС при переходе на УСН
- Перечисление НДФЛ
- Зачет взаимных требований
- Продление отпуска на время больничного
- Подарки покупателям
- Взносы в ФСС
- Резерв по сомнительным долгам
- Регистрация документов и санкции
- Особенности определения расчетного периода для расчета отпуска по беременности и родам
- Закрытие 76 счета
- Постановка на учет в службу занятости
- Журнал учета выдачи расчетных листков
- Как учесть расходы по оформлению стенда в бухгалтерском и налоговом учете?
- Займ финмониторинг
- Восстановление НДС с ТМЦ, которые передали в качестве вклада в уставной капитал
- оплата за организацию
- НДС налогового агента
- Выдача займа наличными
- Возмещение экспортного НДС. Нет оплаты
- Приобретение услуг у Украинского контрагента
- Нужно ли уведомлять об отсутствии контролируемых сделок
- Продажа старого и покупка нового автомобиля.
- Продление срока товарного знака. Учет расходов
- НДФЛ при увольнении иностранца.
- НДФЛ
- НДС
- Больничный после ликвидации
- Признание доходов инвентаризация
- Защита конкуренции
- справки 2-НДФЛ обособленного подразделения
- Как посчитать численность для формы 4 ФСС
- Какие документы нужно получить от поставщика,приобретая оборудование б/у
- Расчет лимита остатка кассы
- Взаимозачет
- Можно включить дополнительные затраты в амортизацию?
- Расчет пособия по беременности и родам
- О поступлении основных средств, требующих госрегистрации
- пояснения в налоговую
- Земельный участок
- Продажа автомобиля в бухгалтерском и налоговом учетах
- Инвестиционный актив
- Возмещение госпошлины и процентов по решению суда
- Стандартный вычет на ребенка по НДФЛ. работа с середины года
- НДФЛ
- Взносы от несчатных случаев и профзаболеваний
- НДС
- Ответственность за не проведение аттестации рабочих мест
- О порядке уплаты НДФЛ налоговым агентом
- Курсовые разницы
- Об увольнении во время болезни
- Штраф за занижение налоговой базы
- Расходы на питание во время семинара
- Как правильно учитывать авансовые платежи поставщикам?
- Оплата трудового дня, проведенного беременной у врача
- Выход из общества
- Об налогообложении материальной помощи
- Продажа ОС
- Дорогостоящие детали
- Ведение бухучета унитарным предприятием
- Работа без договора
- Удержание алиментов с больничного пособия
- Покупка земли
- Реализация товара по договору комиссии
- Как учесть госпошлину при налогообложении
- Признание расхода у цессионария
- Премии при расчете среднего заработка
- Пособие по беременности и родам
- Нумерация расходных кассовых ордеров
- Приобретение пылесоса
- Расчет больничного пособия
- Оплата путевки в санаторий ребенку сотрудника
- Особенности выставления счетов за коммунальные услуги управляющей компанией
- Водный налог
- Особенности проведения встречки
- накопительная пенсия
- Счет-фактура при агентском договоре
- Расчеты с физ. лицом