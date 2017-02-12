Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Заполнение реквизитов счет-фактуры
- Особенности регистрации налогоплательщиков на ЕНВД и ОСНО
- Изменение КПП
- Излишки при инвентаризации
- Неотделимые улучшения
- О кассовом остатке
- Аренда
- Попроцессный метод признания затрат
- Исключения из правил предоставления статистической отчетности по форме П-3
- Арендные платежи, прибыль
- Дополнительный выходной у сотрудника
- МУП.
- Особенности взыскания недоимки по НДФЛ
- Лимит расчетов наличными
- О применении ККМ
- О предельном количестве дней оплаты больничных за счет ФСС
- Счет-фактура и акт от оператора связи
- Как учесть при расчете налога на прибыль взносы в СРО?
- Об учете НДС подрядчиком
- Ставка земельного налога
- Перепродажа топлива
- О расходах на социальное страхование с материальной помощи
- Закупка алкоголя в сетевых магазинах для реализации в коммерческих целях
- О возможности применении ЕНВД при продаже товаров в пользу ИП и ООО
- Компенсация и выходное пособие при увольнении
- Переоценка ОС
- состав бухгалтерской отчетности НКО
- Первичные документы
- Налоговый агент по налогу на прибыль
- тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2008-2009 годы
- Иные документы
- Оплата на карту ИП
- Повышение зарплаты
- Основное средство
- НДС
- Софинансирование пенсии
- Можно ли как-то обнулить выручку в журнале кассира операциониста
- Дарение недвижимости
- Вычет НДС по факту отгрузки товара
- Возмещение средств из ФСС
- От чего зависит ставка земельного налога
- Договор в иностранной валюте
- Отчетность УСН
- Прием иностранца, налоги. Возможность применения УСН
- Удержание НДФЛ с больничного о беременности и родам
- Об отражении авансов в декларации по НДС
- Встречная проверка
- НДФЛ
- НДС импорт
- Неправомерность применения УСН
- О рекламе на транспорте
- Возврат товара от розничного покупателя
- Проверка благонадежности контрагента
- Возврат аванса контрагенту. Бух проводки
- Ставки земельного налога
- Учет неустойки
- Оприходование металлолома
- Ликвидация фирмы, передача имущества
- Валютные операции
- О расчете пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет
- О налогообложении выплат иностранцу, трудящемуся за рубежом
- Об определении торговой площади
- Договор с гражданами Казахстана
- Присоединение организаций
- Налоговая комиссия
- Премия руководителю - единственному учредителю
- коммунальные расходы
- Налог на имущество
- Курсовые разницы в первоначальной стоимости ОС
- Выдача подарочного сертификата
- Увольнение во время болезни
- Код справки 2- НДФЛ
- Применение ККМ и БСО
- оквэд
- О применении льгот по налогу на имущество
- Объединение прав в приказе
- О работе в ночное время
- Мотовездеход
- Дополнительный день отдыха на новой работе
- Руководитель в организации и в обособленном подразделении
- Расчет пособия по нетрудоспособности
- Безвозмездное получение товара
- подарки
- Иностранное представительство
- Ликвидация организации
- Питание
- Декларация по налогу на прибыль
- Требования к оформлению больничного
- Оформление служебной командировки и последующего отдыха
- Реквизиты первичных документов
- О выкупе собственных акций (долей)
- НДС
- Ответственность за непредоставление дополнительного отпуска
- Начисление авансовых платежей по земельному налогу.
- Приобретении товаров через подотчетное лицо
- Возмещения за причиненный вред. НДС
- Выплаты дивидендов
- нарушения
- Разменный фонд
- НДС управляющей компании
- Долг и пени
- НДФЛ
- Какие реквизиты указывать в документах
- беспроцентный займ от гражданина
- Уведомление о приеме и увольнении ПФР и ФСС
- Субаренда
- Договор лизинга на балансе лизингополучателя
- Выставление счета-фактуры при реализации
- Последствия по НДС и НП
- Образец декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов
- Экспорт. Статотчетность
- Работа без выходных. Не полный рабочий день.
- выход участника
- Переход с ОСНО на УСН
- Списание кредиторской задолженности
- Производство окон и дверей
- Больничный во время отпуска
- Ответственность за нарушение правил обращения с отходами
- Пособие из МРОТ
- Налог на имущество
- Применение ККТ. Реализация через магазин.
- Перечисление страховых взносов при увольнение работника
- займ
- Как учитывать фасадные подъемники
- Нетиповой путевой лист
- Об учете НДС
- НДС аренда муниципального имущества
- Тарифы страховых взносов общественное питание
- факсимиле
- Исправление ошибок
- Материальная помощь
- НДС
- Брак при приемке товара
- Договор денежного займа
- Межвахтовый период -проезд в санаторий
- список подотчетных лиц
- Документы по экспортным операциям
- Перевод в филиал
- Восстановление НДС.
- Дополнительный доход
- Пониженные тарифы страховых взносов
- Пособия при рождении ребенка
- Удержание материального возмещения за недостачу с физ лица, с которым заключен ГПД
- Недоимка за 2012 год. Переплата налога. Зачет.