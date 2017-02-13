Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Уплаченный НДС с авансов прошлых периодов
- Учет форменной одежды
- Ответственность за недостоверные коды ОКВЭД
- резерв по сомнительным долгам
- Передача готовой продукции для тестирования
- Суточные сверх норматива высококвалифицированному специалисту
- НДС
- Услуги организациям ЕНВД
- Районный коэффициент и северная надбавка
- Штраф ГИБДД
- НДФЛ в отношении % по займам
- Аттестация рабочих мест
- О учете расходов на приобретение массажного кресла
- Озеленение
- О предоставлении займов учредителями
- О раздельном учете целевых средств
- Аренда помещения
- строительство
- Цессиия, применение решения суда
- Госконтракт. Исполнитель на УСН. НДС.
- Нумерация
- Доначисление по результатам налоговой проверки
- Увольнение директора
- Как рассчитать сумму компенсации за время вынужденного прогула?
- Сообщение об открытии счёта
- Имущественный вычет материнский капитал
- Перевыставление коммунальных услуг
- Оплата жилья за сотрудника
- Расходы на проживание и питание иностранной делегации
- Условие о применение УСН в договоре
- Аренда. Субаренда. Гражданин, Предприниматель, Организация. Налоговые агенты по НДФЛ. НДФЛ. Прибыль по сделке.
- Прощение долга
- Компенсация при увольнении за неиспользованный дополнительный отпуск
- Уточненные расчеты по страховым взносам
- Свободная экономическая зона
- Повышение окладов при расчете среднего заработка
- Алименты, стандартный вычет
- Ответственность за неуплату госпошлины
- Дополнительный отпуск.
- Об оформлении отгрузки товара со склада хранителя
- Строительные работы через посредника
- О представлении уточненной декларации по налогу на прибыль
- Служебное задание по командировке не выполнено
- Перерывы для кормления ребенка
- регистры в электронном виде
- Инвентаризация
- Продажа недвижимости по балансовой стоимости
- списание дебиторской и кредиторской задолженности
- Списание дебиторской задолженности
- Больничный лист . МРОТ
- Правила заполнения больничных листков
- Заполнение декларации по НДС
- увольнение инвалида
- Счет-фактура и ТОРГ -12 при отгрузке товара
- ИП пособие по беременности и родам
- Списание КЗ
- Подпись в накладной.
- О необходимости представления уточненки по НДС
- Закрытие обособленного подразделения. Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев ( приложение 5 к листу 2)
- Об открытии организации в форме ООО
- реализация ниже себестоимости
- Как отразить в декларации по НДС восстановление НДС с авансов при отгрузке товара и как отразить это проводками.
- договор ГПХ, индивидуальные сведения
- Оформление первичных документов
- Соглашение о минимальной заработной плате
- Экспорт. Документы.
- Вычет на ребенка
- Пересчет больничных
- ЕНВД
- Норма рабочего времени при увольнении. Суммированный учет рабочего времени.
- Грузовая таможенная декларация
- Материальная ответственность
- товарищество
- Получение векселя в счет оплаты
- Аудиторская деятельность
- НДС
- Об учете расходов на аутсорсинг при упрощенке
- Можно ли зачесть оплату за товар от физического лица как отплату от ИП
- Реализация имущества НКО
- Повышение оклада
- Нужно ли проводить обязательный аудит?
- Срок пребывания нерезидента на тер-рии РФ
- оформление путевого листа на месяц
- Пособие по беременности и родам
- Расходы по аренде
- НДС реконструкция
- О необходимости восстановления НДС
- О применении ЕНВД
- Договор на обучение не с образовательным учреждением а с посредником
- Подтверждение ставки 0%
- Рекламные расходы. Премии, уплаченные поставщикам
- ВЭД
- Электронный билет на самолет. Нет посадочного талона.
- Какие документы должен предоставить ИП при проведении ремонтных работ?
- Филиал оплачивает за головное отделение.
- Договор с Украинской организацией
- Об оформлении товарного и кассового чеков
- Оплата дней болезни
- Ввод в эксплуатацию здания
- Подтверждение ставки 0% НДС
- Приобретение имущества, требующего регистрации
- Договор найма
- Репитер
- Оформление счет-фактуры филиала
- Дебиторская задолженность
- О зарплате при отгуле за сверхурочную работу
- Уточненный расчет в ПФР
- Изменения в первичных документах
- Расходы на периодические издания
- Кадастровая и рыночная стоимость
- Компенсация расходов ГСМ
- Как амортизировать автомобиль бывший в употреблении купленный у физического лица.
- Нужно ли выставлять счет-фактуру и выделять НДС в товарной накладной на подарочные образцы продукции.