Узнайте безопасную долю вычетов для вашей компании

Сейчас инспекторы камералят НДС за IV квартал и отслеживают завышенные вычеты. Вы можете проверить, соответствуют ли ваши суммы новой безопасной доле вычетов. В целом по стране она выросла с 88,4 до 88,5 процента. Но в вашем регионе показатель может отличаться.

Чтобы определить свою долю вычетов, поделите все вычеты на весь начисленный НДС из декларации за IV квартал. Результат переведите в проценты. Цифра, которая получилась, — ваш удельный вес вычетов. Сравните его с региональным значением. Такие же расчеты сделают и налоговики (приложение 4 к письму ФНС России от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722).

Посмотрите на примере, как посчитать долю вычетов для вашей компании >>



