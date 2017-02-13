Как директор наказал главбуха за инвентаризацию на бумаге

Многие компании подходят к инвентаризации формально: не сверяют фактические остатки с учетными, а в инвентаризационных актах пишут, что все сходится. В этом есть риски для компании, и для бухгалтера.

Директор поручил главбуху провести инвентаризацию основных средств и ТМЦ, которые были на ответственном хранении у других сотрудников компании. Главбух недостачи не нашла. Но комиссия по служебному расследованию выяснила, что между результатами инвентаризации и фактом есть расхождения и некоторые товарно-материальные ценности отсутствуют у ответственных лиц.

Директор сделал главбуху выговор. Главбух пошла в суд, но проиграла (апелляционное определение Московского городского суда от 14 июля 2015 г. по делу № 33-24615/2015).