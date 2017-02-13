Налог по платежке с неверным КБК зачтут

Налог зачтут, даже если вы указали в платежке неверный КБК. Так разъяснили финансисты.

Налог считают уплаченным с момента, когда компания предъявила в банк платежку, если у нее достаточно денег на счете (подп. 1 п. 3 ст. 45 Налогового кодекса РФ). В пункте 4 статьи 45 Налогового кодекса РФ указаны только два вида ошибок в платежке, при которых налог не засчитают: неправильный номер счета Федерального казначейства или ошибочное наименование банка-получателя. Если вы ошиблись в КБК, подайте в ИФНС документы, которые подтверждают уплату налога, и заявление с просьбой уточнить основание, тип, принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика. Об этом – в письме Минфина России от 19 января 2017 г. № 03-02-07/1/2145.

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