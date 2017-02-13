Строительство садовых домиков относится к вмененке

Строительство садовых домиков подпадает под ЕНВД – разъяснили финансисты.
Компания и предприниматели вправе перейти на ЕНВД в отношении деятельности по оказанию бытовых услуг (подп. 1 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ).
Коды видов деятельности, которые относятся к бытовым услугам, утверждены распоряжением Правительства РЙФ от 24 ноября 2016 г. № 2496-р. Строительство садовых домиков входит в группировку «Работы по возведению жилых зданий» с кодом 41.20.30 (бытовые услуги). Поэтому строительство садовых домиков можно перевесит на ЕНВД (письмо Минфина России от 13 января 2017 г. № 03-11-11/947).
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