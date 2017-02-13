Лишить ИП патента за несвоевременную оплату не могут

С 1 января 2017 года ИП не теряет право на патент, если он задержал оплату по нему. На это указала ФНС.
Предприниматель теряет право на патент в двух случаях (п. 6 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ):
- если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам патентной деятельности превысили 60 млн. руб.;
- если в течение налогового периода средняя численность наемных работников превысила 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности.
До 2017 года предприниматель терял право на патент, если вовремя не оплатил его. Данную норму с этого года отменили – письмо ФНС Росси от 6 февраля 2017 г. № СД-19-3/19@.
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