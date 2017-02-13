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Зарплата за декабрь 2016 года выплачена в декабре: как отразить в 6-НДФЛ

13 февраля 625 просмотров

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В 2016 году 31 декабря выпало на субботу, поэтому многие компании выдали зарплату заранее. Например, 28 или 29 числа. Что ФНС думает о досрочной зарплате, она рассказала в письме № БС-4-11/499 от 16 января 2017 г.

Официально инспекторы заявили, что они против досрочной зарплаты. Ведь Минфин считает, что доход в виде зарплаты возникает в последний день месяца – 31 декабря.  Поэтому компания вправе не удерживать НДФЛ с декабрьской зарплаты, которую выдала до 31-го числа (письмо Минфина от 28 октября 2016 г. № 03-04-06/63250). Удержать налог можно в следующем году с аванса за январь. Тогда зарплату за декабрь нужно отразить уже в отчете за I квартал 2017 года: в строке 100 — 31.12.2016, в строке 110 — дату, когда компания удержала налог, в строке 120 — следующий день.

Однако устно инспекторы заверяют, что не считают досрочный НДФЛ проблемой. Главное, чтобы компания заплатила налог не раньше, чем удержала. Тогда у проверяющих не будет оснований заявить, что НДФЛ заплатили из денег организации. В ФНС нас попросили ориентироваться на письмо от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106.

В разделе 1 покажите доход и налог по строкам 020, 040 и 070. В разделе 2 выплату покажите, только если срок уплаты налога пришелся на 2016 год. Если нет — перенесите ее в раздел 2 расчета за I квартал.

Допустим, деньги за декабрь 2016 года сотрудники получили 29 декабря. В этот же день бухгалтер удержал и перечислил НДФЛ. Общая сумма зарплаты — 225 000 руб., НДФЛ — 29 250 руб. Эти суммы бухгалтер отразит по строкам 020, 040 и 070 раздела 1 расчета за 2016 год. Раздел 2 заполнит как на образце.

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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