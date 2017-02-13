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Зарплата за декабрь 2016 года выплачена в январе 2017 года: как отразить в 6-НДФЛ

13 февраля 160 просмотров

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В расчете за 2016 год декабрьскую зарплату, которую выдали в январе, отражайте только в разделе 1. В строке 020 покажите начисленный доход, а в строке 040 — рассчитанный налог. В строке 070 ставить удержанный налог не надо (письмо ФНС от 29 ноября 2016 г. № БС-4-11/22677). Раздел 2 тоже не заполняйте.

Допустим, зарплату за декабрь сотрудники получили 10 января 2017 года. Общая сумма зарплаты — 150 000 руб., НДФЛ — 19 500 руб. Бухгалтер отразит в 6-НДФЛ за 2016 год только начисленный доход и рассчитанный налог по строкам 020 и 040, как на образце ниже.


6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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