Приставы предупреждают об опасной рассылке

Федеральная служба судебных приставов предупреждает, что от ее имени мошенники отправляют вредоносную рассылку. В файле по ссылке из письма – вирус.

Текст письма может быть таким:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»