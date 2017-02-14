Приставы предупреждают об опасной рассылке

Федеральная служба судебных приставов предупреждает, что от ее имени мошенники отправляют вредоносную рассылку. В файле по ссылке из письма – вирус.
Текст письма может быть таким:
«Добрый день,
Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.
В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/...
С наилучшими пожеланиями,
ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.
По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»
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