ФНС рассказала, можно ли использовать старые кассы

С 1 июля все компании, что используют кассу сейчас, должны перейти на онлайн-аппараты. Использовать технику старого образца нельзя даже продавцам из отдаленных от связи районах. Об этом сообщило УФНС по Владимирской области.
Компании из отдаленных от связи населенных пунктов вправе применять кассы в режиме оффлайн, то есть без передачи информации через оператора фискальных данных. Но это не значит, что можно применять старую кассу. Аппарат все равно должен быть онлайн-кассой из реестра ФНС.
Еще по теме:
- ФНС отвечает на ваши вопросы про онлайн‑кассы
- Реестр онлайн-касс
- Онлайн-кассы при УСН с 2017 года: готовимся к изменениям
Дорогой коллега, сезон скидок открыт!
Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону