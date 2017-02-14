ФНС рассказала, можно ли использовать старые кассы

С 1 июля все компании, что используют кассу сейчас, должны перейти на онлайн-аппараты. Использовать технику старого образца нельзя даже продавцам из отдаленных от связи районах. Об этом сообщило УФНС по Владимирской области.

Компании из отдаленных от связи населенных пунктов вправе применять кассы в режиме оффлайн, то есть без передачи информации через оператора фискальных данных. Но это не значит, что можно применять старую кассу. Аппарат все равно должен быть онлайн-кассой из реестра ФНС.

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