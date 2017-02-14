Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Финансовая помощь от учредителя
- Оценочное обязательство
- Ликвидация ООО. Срок сообщения о ликвидации
- Учет налога на прибыль при убытках
- О порядке признания расходов на УСН при расчетах в валюте
- Благотворительная помощь
- Об удержании НДФЛ и начислении взносов с вознаграждения адвокату
- Образец должностной инструкции главного бухгалтера
- статотчетность в ТС
- Транспортная накладная
- Продажа недвижимости за наличные. Кассовая дисциплина
- Оплата труда
- Оказание услуг по доставке. Документы
- Экспорт в Казахстан
- Списание неликвидных товаров
- Начисление больничного пособия
- Закрытие кассовой смены. Оформление КМ-6, КМ-7
- Геодезичекие работы.
- Об учете ИП расходов на приобретение ПО
- Налог на имущество филиал
- Оплата услуг ресурсоснабжающей организации
- Ошибочно начислили НДС с аванса
- Учет судебных расходов
- Ответственность учредителя
- Прощение займа учредителя
- Компенсация НДФЛ и налог на прибыль
- УСН обособленное подразделение
- Беспроцентный займ
- Компенсация сотруднику стоимости путевки в санаторий
- был создан резерв по сомнительным долгам на 63 счете, а на счете 09 соответствующий отложенный налоговый актив отсутствует
- подарки физлицам
- Материальная помощь
- Продление полномочий генерального директора
- увеличение уставного капитала в отчетности
- Аренда объекта незавершенного строительства
- списание госпошлины
- ип взносы 2014
- Момент признания дохода и начисление НДС по выполненным, но не принятым работам
- Корректировочный счет-фактура
- Расчет отпускных - сроки, НДФЛ
- Котельная
- Положены ли больничные при заключении ученического договора с соискателем
- О продаже недвижимости физическому лицу по цене ниже рыночной
- Расчет больничного пособия
- Образец трудового договора
- Ставка НДС при экспорте в ТС.
- Несчастный случай на производстве
- Удержание по исполнительному листу
- О начислении З/пл по суммированному учету рабочего времени
- О порядке начисления процентов по займу, выданному иностранной компанией
- Приобретение акций
- Получение субсиди
- Курсовые разницы
- Выплата зарплаты
- Статус текущих расходов в процессе ликвидации
- Цессия долг оплачивается по частям
- Рабочее место для инвалида субсидирование
- Списание кредиторской задолженности. Начисление НДС
- Благотворительность
- Ликвидация подразделения
- Учёт затрат на увеличение мощности
- Записка расчет при увольнении
- Изготовление визиток
- Смена статуса сотрудника
- Оплата по безналичному расчете на ЕНВД
- о Составлении сводных счетов-фактур
- ТОРГ-12
- Дополнительный выходной день донору
- Семинар
- Привлечение к работе безвизового иностранца
- Особенности проведения выездной налоговой проверки в части ознакомления с оригиналами первичных документов
- О передаче обязательств по договору подряда
- НДФЛ после смерти
- О порядке определения статуса сельхозпроизводителя
- КПП в счет-фактуре
- Относятся ли многолетние насаждения к движимому имуществу?
- Передача незавершенного производства
- Классификаторы должностей
- Первичные документы с опозданием УСН
- Корректировочный счет-фактура
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- хоз. принадлежности
- Заполнение ТОРГ-12
- Реконструкция
- О получении займа
- О признании расходов на услуги упрощенщиком
- Выездная проверка ПФР
- страховые взносы, аптека
- Уведомление налоговой инспекции и банка
- Приобретение и продажа недвижимости
- Зачет взаимных требований с иностранной организацией.
- О расчете больничного пособия
- Расчет суточных
- Сроки выплаты заработной платы
- Перевыставление претензии.
- Сроки годности спецобуви, порядок списания спецобуви сверх норм.
- Оплата членских взносов в ИПБР за бухгалтера
- Излишки при инвентаризации
- О налоговом учете командировочных расходов, оплаченных сотрудником со своей личной карты
- Об отражении в учете операции по получению займа
- О получении займа от учредителя
- Дополнительные выходные дни донора. Оплата их
- Оплата лечения сотруднику
- взносы на выплаты умершему сотруднику
- Смена собственника, расходы.
- О вычете НДС по возвращенной бракованной продукции
- Зачет переплаты по налогам
- Доход от продажи имущества в валюте. НДФЛ
- Исключение организации из госреестра
- Протокол разногласий
- Учетная политика
- НДФЛ
- О заправке российских автомобилей по топливным картам в Белоруссии
- Получение выплат, связанных с рождением ребенка
- Подпись на документах во время отпуска
- Хищение товара, отражение в бухгалтерском учете.
- Перевод долга и аванса на нового должника
- Об НДФЛ с вознаграждения члену совета директоров
- Расходы будущих периодов
- Запчасти для проведения гарантийного ремонта
- О расчете компенсации за неиспользованный отпуск
- Оформление ТН или ТТН
- Заключение нового трудового договора, ндфл, взносы, больничные.
- Отражение в бух. учете поступления валютной выручки на банковских счетах
- Увольнение генерального директора
- Резерв по сомнительным долгам
- Сведения о перечисленных суммах
- Суточные сотрудникам с разъездным характером работы
- Предрейсовый медосмотр
- Продажа недвижимости физлицом в валюте. НДФЛ
- Учет НДС по командировочным расходам
- Продажа пива в сауне
- Исключение организации из госреестра
- Ученический договор. НДФЛ.