Технологические потери можно подтвердить бухгалтерской справкой

Технологические потери можно учесть в расходах по налогу прибыль на основании справки бухгалтера. Так разъяснили финансисты.

Технологические потери учитывают при расчете налога на прибыль в составе материальных расходов (ст. 254 Налогового кодекса РФ). Такие потери возникают в связи с технологическими особенностями производственного цикла или процесса транспортировки, а также в связи с физико-химическими характеристиками применяемого сырья (подп. 3 п. 7 ст. 254 Налогового кодекса РФ). Расходы надо документально подтвердить (ст. 252 Налогового кодекса РФ). Минфин считает, что подойдет справка бухгалтера (письмо от 20 января 2017 г. № 03-03-06/1/2523).

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