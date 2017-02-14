ИП больше не регистрируются в ПФР

С 1 января 2017 года ИП-работодатели не должны подавать заявление о регистрации в качестве страхователя. ФНС разослала такую информацию по инспекциям.

С этого года в силу вступили поправки в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Теперь ПФР регистрирует и снимает работодателей с учета на основании сведений из госреестра (ст. 11 Закона № 167-ФЗ). В заявительном порядке компании и /ИП не регистрируют. Поэтому ИП с работниками подавать заявление, чтобы зарегистрироваться в качестве работодателя, не нужно – письмо от 31 января 2017 г. № БС-4-11/1628@.

Также читайте: