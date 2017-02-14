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РСВ-1 2017: как сдать расчет РСВ-1 в ПФР за 2016 год

14 февраля 110 просмотров

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Расчет РСВ-1 за 2016 год подавайте в ПФР в прежние сроки.

С этого года страховые взносы (кроме взносов на травматизм) администрирует ФНС. Теперь компании и предприниматели уплачивают взносы в ФНС и отчитываются по ним в инспекции. Сроки отчета за 2016 год попадают на 2017 год, но отчитываться нужно по-старому – в фонды. РСВ-1 за 2016 год – это последний отчет по взносам, который вы подаете в ПФР. Сроки – не позднее 20 февраля в электронном виде и не позднее 15 февраля на бумаге.

До 1 января 2017 года действовали два классификатора ОКВЭД: старый ОК 029-2001 и новый ОК 029-2014 (ОКВЭД2). В отчетах за 2016 год ставьте тот код, который указан при регистрации.

Если компания или ИП не сдали расчет в срок, штраф составит 5 процентов от суммы взносов к уплате за последние три месяца отчетного периода. Эту сумму (5%) придется заплатить за каждый полный или неполный месяц просрочки со дня, установленного для подачи расчета. Максимальный штраф – 30 процентов от суммы взносов к уплате. Минимальный – 1000 руб.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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