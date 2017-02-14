Вырастут штрафы за нарушения в работе с персональными данными

Сейчас за нарушения в работе с персональными данными компании платят 5-10 тыс. руб. Но с 1 июля штрафы вырастут (Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ).

Штраф за обработку персональных данных в незаконных целях составит 30-50 тыс. руб. А за обработку данных без согласия человека компании придется заплатить 15-75 тыс. руб.

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